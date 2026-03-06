أعلن نادي الوحدة تشكيل لجنة خاصة لتوثيق تاريخ النادي وبطولاته وجمع أرشيفه الرياضي، في خطوة قال النادي إنها تهدف إلى حفظ الإرث التاريخي للنادي وإبراز مسيرته في تاريخ الرياضة السعودية عبر توثيق الوثائق والإنجازات والمحطات التي مر بها منذ تأسيسه.



وبحسب الإعلان، تشكلت اللجنة برئاسة الأستاذ ممدوح عباس لفون، وعضوية الشيخ محمد غزالي يماني، والكاتب محمد الفايز، والكابتن طيار كمال يوسف شنفدار، إضافة إلى الأستاذ طلال سروجـي، حيث ستتولى اللجنة جمع الوثائق والأرشيفات الرياضية والصحفية المرتبطة بتاريخ النادي، والعمل على تنظيمها وإعداد سجل توثيقي يعكس مسيرة النادي عبر العقود.



وتسعى اللجنة، وفق ما أُعلن، إلى مراجعة المصادر التاريخية والأرشيفات المرتبطة بتاريخ النادي، إضافة إلى الاستفادة من الشهادات والروايات التاريخية المرتبطة بمسيرته، بهدف تقديم مادة توثيقية منظمة تحفظ ذاكرة النادي وتاريخه في المشهد الرياضي السعودي.



غير أن الإعلان أعاد طرح تساؤل في الوسط الرياضي: هل تعيد هذه الخطوة فتح أحد أكثر الملفات جدلاً في تاريخ كرة القدم السعودية؟



فملف توثيق تاريخ الأندية ظل محل نقاش واسع لسنوات، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الماضية نتائج مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وهو المشروع الذي استهدف حصر بطولات الأندية وتوثيق تاريخها وفق منهجية علمية موحدة.



لكن تشكيل لجنة التوثيق في نادي الوحدة أعاد النقاش إلى زاوية مختلفة، خصوصاً أن بعض الأسماء التي ضمتها اللجنة تُعرف باهتمامها بتاريخ النادي، ومن بينها من يرى أن نادي الوحدة هو أول نادٍ تأسس في المملكة العربية السعودية، وأنه الأحق بلقب «عميد الأندية السعودية».



وهنا يبرز السؤال الذي يتردد في الوسط الرياضي: هل تمثل هذه اللجنة مجرد خطوة لحفظ التاريخ الوحداوي، أم أنها تمهّد لإعادة طرح الرواية التاريخية التي تقول بأسبقية الوحدة في تأسيس الأندية السعودية؟



ففي حال انتهت اللجنة إلى تبنّي هذا الطرح وإعلانه بوثائق جديدة، فإن ذلك قد يعيد فتح الجدل القديم حول لقب «العميد» وأسبقية تأسيس الأندية، وهو أحد أكثر الملفات حساسية في النادي.



وبين التوثيق والجدل، يبقى السؤال مفتوحاً في الوسط الرياضي: هل هي خطوة أرشيفية داخلية... أم بداية فصل جديد من الجدل التاريخي حول «أول الأندية السعودية»؟