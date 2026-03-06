تتجه أسعار «الألمنيوم» نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية لها منذ عام 2024، مدفوعة بتصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى عرقلة الشحنات ودفع التجار للاستعداد لاضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.



وخلال تعاملات (الجمعة)، صعدت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.85% إلى 3326.00 دولارًا للطن، لتتجاوز مكاسب هذا الأسبوع 5%.



ومع اضطراب عمليات التسليم والإنتاج في منطقة الخليج العربي، ارتفعت علاوة الغرب الأوسط الأمريكي (المبلغ الإضافي فوق سعر بورصة لندن لتسليم الألمنيوم في المنطقة) لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 106.5 دولار للطن أمس (الخميس)، كما شهدت العلاوات الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، بحسب «بلومبيرغ».