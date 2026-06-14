سلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لكلٍ من: عبدالله بن محمد آل غرابان؛ لتبرعه بإحدى كليتيه لوالدته، وبندر بن عبدالرحيم بن سالم الغامدي؛ لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقة والده، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة نجران ماهر بن صالح المونس، ووالد المتبرع بندر الغامدي.



وأكد أمير منطقة نجران أن التبرع بالأعضاء يُعد من أسمى صور العطاء، ويجسد القيم النبيلة التي حث عليها الدين الحنيف، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات المباركة تعكس وعي أبناء الوطن وإحساسهم بالمسؤولية تجاه الآخرين، وتسهم في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وتعزز أواصر الترابط الأسري والمجتمعي.