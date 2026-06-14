كرّم محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المشاركة في إنجاح مبادرة «أنورت 47»، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً في مركز التنمية الاجتماعية بالطائف، بحضور مدير المركز بندر البقمي.



وأثنى سموه على الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ عبر مطار الطائف الدولي وميقاتي قرن المنازل ووادي محرم، مشيداً بما قدمته من أعمال ميدانية وخدمية أسهمت في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.



وهدفت المبادرة إلى تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية، ورفع مستوى الجاهزية في مواقع استقبال الحجاج، بما يعكس عناية المملكة وقيادتها الرشيدة بخدمة ضيوف بيت الله الحرام.