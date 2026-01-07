أعرب الفنان المصري شريف سلامة عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي حصدها فيلمه الجديد «جوازة ولا جنازة» من الجمهور السعودي، خلال عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكداً أن الجمهور السعودي يتمتع بذائقة فنية واعية ورؤية نقدية مميزة.

اختيار الدور

وقال سلامة، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن حماسه للمشاركة في الفيلم جاء بسبب اختلاف الفكرة وقوة السيناريو، الذي يناقش علاقة بين أسرتين من زوايا اجتماعية متعددة، ويعتمد على مفارقات إنسانية تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي خفيف.

نفي الشائعات

وحسم شريف سلامة الجدل المثار حول شائعات ارتباطه بالفنانة نيللي كريم، نافياً الأمر بشكل قاطع، ومؤكداً أن ما يتردد لا يتجاوز كونه شائعات. وأضاف مازحاً: «الناس صدّقت من برومو فيلم جوازة ولا جنازة إننا اتجوزنا بجد»، مشيراً إلى أن نيللي كريم صديقة مقربة، وجمعتهما أعمال ناجحة على مدار السنوات الماضية.

حقيقة المسلسل

وعما تردد بشأن وقف أو تأجيل تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «على قد الحب»، أوضح سلامة أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكداً أن التصوير مستمر بشكل طبيعي دون أي توقف.

تعديلات طبيعية

وأشار إلى أن إجراء تعديلات على السيناريو أمر معتاد في الأعمال الدرامية، ولا يعني وجود أزمات إنتاجية، لافتاً إلى أن الهدف دائماً هو الخروج بالعمل في أفضل صورة ممكنة تليق بالجمهور.