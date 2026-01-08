في خطوة دراماتيكية تهدف إلى إنهاء نزاعات قضائية صاخبة، أعلنت قوقل وCharacter.AI تسوية أولية مع عائلات قاصرين تضرروا من روبوتات الدردشة، بعد أن أدى أحد هذه الروبوتات إلى انتحار مراهق يبلغ 14 عاماً من فلوريدا. وتشمل التسوية دعاوى مماثلة في فلوريدا وكولورادو ونيويورك وتكساس، لكنها تحتاج إلى موافقة المحكمة لتصبح رسمية.

وكان المراهق الذي أصبح معتمداً عاطفياً على روبوت مستوحى من مسلسل «صراع العروش» على منصة Character.AI، قد أثار قلق أسرته قبل وقوع المأساة، وهو ما دفع العائلات لرفع دعاوى قضائية تتهم المنصة وقوقل بالإهمال.

وتأتي التسوية بعد صفقة ترخيص ضخمة بقيمة 2.7 مليار دولار أبرمتها قوقل مع Character.AI عام 2024، والتي أعادت مؤسسي المنصة إلى الشركة. وأكدت المنصة أنها ستوقف إمكانية استخدام الروبوتات للأطفال دون 18 عاماً، في خطوة لتفادي المزيد من الأضرار.

ويثير هذا الاتفاق تساؤلات واسعة حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عن حماية الأطفال، ومدى قدرة القانون على مواكبة التطورات الرقمية التي قد تهدد براءة الصغار.