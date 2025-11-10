أعلنت السلطات الماليزية، اليوم، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 7 مهاجرين من ميانمار، وتمكنت من إنقاذ 13 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقل عشرات الأشخاص قرب سواحل شمالي البلاد.

وأوضحت الهيئة البحرية الماليزية، أن القارب أبحر استنادا إلى تحقيقات أولية من بلدة بوثيداونج في ولاية راخين بميانمار، وعلى متنه نحو 300 شخص.

من جانبها، أوضحت الشرطة الماليزية، أن الركاب يعتقد بأنه قد تم تقسيمهم على ثلاثة قوارب أصغر عند اقترابهم من السواحل الماليزية، مشيرة إلى أن أحد هذه القوارب غرق قرب جزيرة تاروتاو جنوبي تايلند يوم الخميس الماضي، فيما انجرف بعض الضحايا إلى جزيرة لانكاوي السياحية في شمال ماليزيا.