تساعدك هذه القائمة المختصرة على فهم الموضوع بوضوح عملي، وتمنحك نقاطاً سريعة قابلة للتطبيق اليومي، وتدعم قراراتك الذكية، وتحسّن جودة حياتك بصورة متوازنة ومستدامة دائماً.
الأطعمة المقلية
الدهون المتحولة
اللحوم المصنعة
المشروبات الغازية
السكر الأبيض
This concise list helps you understand the topic clearly and practically, providing you with quick, applicable points for daily use, supporting your smart decisions, and improving your quality of life in a balanced and sustainable way.
Fried foods
Trans fats
Processed meats
Soda
White sugar