تحولت ليلة هادئة في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مأساة مروعة، بعدما تسبب شاحن هاتف محمول في اندلاع حريق ضخم داخل شقة سكنية، أودى بحياة أسرة كاملة مكوّنة من شقيقتين و 4 أطفال، أحدهم من ذوي الهمم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسًا كهربائيًا في شاحن الهاتف كان الشرارة الأولى للحريق، الذي التهم محتويات الشقة بالكامل، بينما أدت كثافة الدخان إلى اختناق جميع الضحايا وعدم تمكنهم من النجاة.

ونُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا بمحيط العقار وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي.

وسارعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، ونجحت فرق الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.