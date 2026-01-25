كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضايا الخلافية حول أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود. وقال في مقابلة مع وكالة «تاس» اليوم (الأحد): إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.



وأضاف ريابكوف: «فيما يتعلق بالتقييم العام للعلاقات مع واشنطن، أرى أن كلمة متعثر هي الأنسب لوصفها في الوقت الراهن».



ولفت إلى أنه يتحدث تحديدًا وحصرًا عن المواضيع التي تُعتبر خلافية في الحوار مع واشنطن منذ فترة معينة.



واعتبر نائب وزير الخارجية أن هذا الأمر يستتبع عدة استنتاجات، «أولها أن الجانب الروسي لا يملك خيارًا سوى تعديل صيغة الحوار مع الجانب الأمريكي».



وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستتواصل الأسبوع القادم في أعقاب أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف منذ أشهر والتي جرت يومي الجمعة والسبت.



وأفاد في منشور على منصة إكس مساء أمس (السبت) أن المحادثات مع روسيا وأوكرانيا كانت بناءة للغاية.



من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضات الثلاثية كانت بناءة وتمت مناقشة العديد من المواضيع. وتوقع إعداد تقرير مفصل من الوفد الأوكراني عند عودته، وسيجري تقرير الخطوات التالية على مستوى قادة الدول.



وكشف مسؤول أمريكي أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تستأنف الأحد القادم، حسب ما نقل موقع «أكسيوس».



وتهدف المفاوضات إلى إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب التي تفجرت قبل أربع سنوات تقريباً في فبراير 2022.



يذكر أن موسكو كانت طالبت أكثر من مرة بأن تتنازل كييف عن أراض، وتتخلى عن آمالها في عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتتخلى عن جيشها القوي من أجل إنهاء العنف.



في حين رفض الجانب الأوكراني الانسحاب من المناطق التي لم تحتلها بعد القوات العسكرية الروسية شرقي البلاد. وتسعى الولايات المتحدة، بصفتها وسيطا، إلى إقناع الجانبين بتقديم تنازلات.