في واقعة مأساوية، شهد الطريق الساحلي الدولي غربي محافظة الإسكندرية أمس حادثة سير مروعة أسفرت عن اشتعال النيران في سيارة ملاكي ومصرع 3 أشخاص واحتراق جثثهم بشكل كامل، إضافة إلى إصابة شخص رابع في حالة حرجة.

الحادثة وقعت بالكيلو 23 من محور المشير أبو ذكري، حيث تحولت السيارة إلى كومة من الرماد في غضون دقائق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة والسائقين.

ووفقاً للبلاغ الذي تلقته إدارة شرطة النجدة، كانت السيارة تسير باتجاه الإسكندرية عندما حدث تماس كهربائي مفاجئ في نظام الوقود أو الدوائر الكهربائية، ما أدى إلى انفجار داخلي وانتشار النيران بسرعة فائقة.

الضحايا الثلاثة الذين لقوا مصرعهم كانوا يجلسون في المقاعد الخلفية، حيث احترقت جثثهم تماماً قبل وصول قوات الإطفاء، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد بسبب التفحم الشديد، وجارٍ عمل فحوصات الطب الشرعي للتعرف عليهم عبر السجلات الطبية أو الحمض النووي.

أما الشخص الرابع، وهو السائق البالغ من العمر نحو 35 عاماً، فقد نجا بأعجوبة بعد محاولته الخروج من السيارة، لكنه أُصيب بحروق من الدرجة الثانية في الجزء العلوي من الجسم والوجه، وتم نقله إلى مستشفى الإسعاف بكوم الدكة حيث يخضع للعلاج في وحدة الحروق المركزية، وحالته مستقرة نسبياً وفقاً لمصادر طبية.

محافظ الإسكندرية في موقع الحادثة

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، حيث نجحت في السيطرة على النيران وتم إخلاء الطريق جزئياً لساعات لإزالة بقايا السيارة المحترقة.

وفي تطور سريع، توجه محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن إلى الموقع فور تلقي غرفة عمليات المحافظة الإخطار، حيث أشرف على الإجراءات الميدانية وأمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية لفحص أسباب الحادثة، مشدداً على ضرورة تفعيل حملات تفتيش السيارات القديمة لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادثة ناتجة عن عطل فني داخل السيارة، ولا يوجد أي اشتباه في أسباب إجرامية حتى الآن، مع إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف لإجراء التشريح.