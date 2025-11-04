75 طعنة أنهت حياتها.. ما القصة التي هزت تركيا؟

في جريمة تقشعر لها الأبدان هزّت مدينة بورصة التركية، قُتلت الشابة الروسية أرزو خليلوفا (20 عاما) بعد أن وجّه إليها صديقها الأذربيجاني (27 عاما) نحو 75 طعنة داخل منزلها في منطقة يلدريم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن خلافا بسيطا بين الطرفين تطوّر سريعا إلى مشادة عنيفة، قبل أن يتحول إلى جريمة دامية، حين استلّ الجاني سكينا وانهال على الضحية بطعنات متتالية في أنحاء جسدها، وسط محاولاتها الاستغاثة.

وأفاد الجيران أنهم سمعوا صرخات استغاثة صادمة تصدر من الشقة، فسارعوا إلى الاتصال بالشرطة التي هرعت إلى الموقع برفقة فرق الإسعاف. وعند اقتحام المنزل، عثروا على الجاني ممسكا بالسكين الملطخة بالدماء وقد بدا في حالة صدمة.

ونُقلت خليلوفا على وجه السرعة إلى مستشفى في بورصة إلا أن إصاباتها البالغة كانت كفيلة بإنهاء حياتها قبل وصولها غرفة العمليات.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر ناشطون عن استنكارهم لمستوى العنف المروّع ضد النساء في تركيا، مطالبين بتشديد القوانين لحماية الضحايا من جرائم الشرف والعلاقات السامة.

وتواصل الشرطة التركية تحقيقاتها لتحديد دوافع الجريمة، وما إذا كانت هناك مؤشرات مسبقة على نية القتل أو بلاغات سابقة بالعنف الأسري.