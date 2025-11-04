مرشحة برلمانية تتورط في مشاجرة مع كوافيرة على 4500 جنيه في مصر!

في واقعة أثارت الجدل في مصر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، نشبت مشاجرة عنيفة بين مرشحة لعضوية مجلس النواب عن دائرة الوراق بمحافظة الجيزة، وصاحبة صالون تجميل متخصص في تصفيف الشعر (كوافيرة)، بسبب خلاف مالي يدور حول مبلغ قدره 4500 جنيه مصري.

الواقعة، التي وقعت في منطقة الوراق الشعبية، تحولت من مشادة كلامية إلى صدام جسدي، وانتهت بإحالة الطرفين إلى قسم شرطة الوراق للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوراق بلاغًا من الطرفين، يفيد بوقوع مشاجرة داخل صالون تجميل بالمنطقة، وبالانتقال والفحص، تبين أن المرشحة كانت قد سلمت صاحبة الصالون مبلغ مالي، نظير شراء مواد تجميلية، إلا أن خلافًا نشب بينهما عقب مطالبة المرشحة باسترداد المبلغ، ما أدى إلى تصاعد المشادة وتبادل الاتهامات والسباب داخل الصالون.

ووفقًا للتحريات الأولية، فإن الخلاف المالي تطور إلى مشاجرة محدودة تدخل على إثرها بعض المتواجدين لفضها، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة.