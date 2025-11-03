أكد علماء المحيطات اكتشاف 30 نوعا جديدا من الكائنات البحرية في أعماق المحيط الجنوبي، بما في ذلك إسفنجة لحمية تُدعى «كرة الموت»، والتي تُعد أحد أغرب الوحوش الطبيعية التي رُصدت في بيئاتها القاسية.

جاء هذا الإعلان بناء على بعثة استكشافية أُجريت في وقت سابق هذا العام، إذ جمع الباحثون نحو 2000 عينة من 14 مجموعة حيوانية، مما يؤكد أن هذا المحيط الجليدي لا يزال يحتفظ بأسرار غير مكتشفة بنسبة تزيد على 70%، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وأُجريت البعثة الاستكشافية بالتعاون بين مؤسسة «نيبون فاونديشن-نيكتون أوشن سنسوس» ومعهد «شميدت أوشن إنستيتيوت»، باستخدام السفينة البحثية «آر في فالكور (تو)»، إذ ركزت الرحلة على جزر الساندويتش الجنوبية، والمناطق المحاطة ببراكين وينابيع حرارية.

ووفقا للبعثة الاستكشافية، فإن تلك المناطق تمثل بيئات قاسية تجعل الوصول إليها تحديا هائلا، لكن التكنولوجيا المتقدمة مثل الخرائط الدقيقة لقاع البحر والتصوير عالي الدقة سمحت بجمع عينات غير مسبوقة.

ومن بين الاكتشافات البارزة، تبرز «الإسفنجة اللحمية»، المعروفة باسم «إسفنجة كرة الموت»، التي تُشكل كرة كروية مغطاة بأشواك دقيقة لاصطياد فريستها، خلافا لمعظم الإسفنجيات التي تعتمد على الترشيح السلبي، كما شملت الاكتشافات دودة قشرية لامعة مدرعة «يولاجيسكا سب نوف»، ثلاثة أنواع من «نجوم البحر»، و«قشريات مثل الإيزوبود والأمفيبود»، حلزونات و«بلح بحري» نادرة متكيفة مع البراكين، و«مرجان أسود محتمل الجدة».

ورصدت البعثة الاستكشافية دودة «الزومبي» المعروفة علميا باسم «أوسيداكس سب»، التي تعتمد على بكتيريا تتغذى على دهون عظام الحيتان، وهي نادرة الرؤية بسبب عمقها الشديد، إلى جانب أول رصد مؤكد لأخطبوط عملاق صغير.

وتُعد هذه الاكتشافات خطوة هائلة في فهم التنوع البيولوجي البحري، إذ أظهرت كيف تتكيف الكائنات مع الضغط الهائل والظلام الأبدي في أعماق المحيط الجنوبي.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد شميدت أوشن جيوتيكا فيرماني: «الهدف المشترك مع أوشن سنسوس لتسريع الاكتشافات أدى إلى أول رصد مؤكد لأخطبوط عملاق صغير وأنواع جديدة، ويُظهر ما يصبح ممكنا عندما تتعاون التكنولوجيا والوقت البحري والشبكة العلمية العالمية».

من جانبها، أوضحت رئيسة العلوم في نيبون فاونديشن-نيكتون أوشن سنسوس ميشيل تايلور بأنه تم تقييم أقل من 30% من العينات المجموعة، لذا تأكيد 30 نوعا جديدا يُظهر مدى التنوع غير الموثق.