في قضية غريبة أثارت جدلاً واسعًا في فرنسا، حُكم على مالكة قط في مدينة أغدي (جنوب فرنسا) بغرامة تزيد على 1000 جنيه إسترليني (نحو1250 يورو) بعد أن تسلل حيوانها الأليف إلى حديقة الجار، مسببًا أضرارًا وفقًا للحكم القضائي.

قصة ريمي

القط الأحمر المدعو «ريمي»، الذي يعود لـ«دومينيك فالديس» (64 عامًا، معلمة)، أُدين بإلحاق أضرار بالممتلكات، حيث استمعت المحكمة في بيزييه كيف تبَولَ على لحاف، وتبرزَ في الحديقة، وترك آثار أقدام على جدار مغطى بطبقة طينية طازجة.

الحكم على قط في فرنسا

صدر الحكم الأولي في يناير 2025، بإلزام فالديس بدفع 450 يورو تعويضات و800 يورو رسوم قانونية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 يورو لكل مرة يتجاوز فيها ريمي الحاجز مرة أخرى.

الآن، اتهم الجار «ريمي» بارتكاب مخالفة جديدة، ما يعني أن فالديس ستعود إلى المحكمة في ديسمبر 2025، وتواجه فاتورة تصل إلى 2000 يورو (1750 جنيه إسترليني)، مع زيادة الغرامة اليومية إلى 150 يورو لكل تجاوز.

تعليق مالكة القط

وأكدت فالديس لقناة BFMTV الفرنسية، أن القضية أثرت عليها نفسيًا بشكل كبير: «عندما أُبلغتُ بالحكم، كان الأمر كأنني تلقيت طوبة على رأسي»، وأضافت أنها تعاني من الأرق، واضطرت للبدء في جلسات علاج نفسي للتعامل مع الضغط.

وتقول فالديس إن الحكم أثر على «ريمي» أيضًا، إذ اضطُرَّتْ لاحتجازِهِ داخل المنزل: «لتهدئته، أعطيه المزيد من الطعام لأنني لا أعرف ماذا أفعل عندما يعوي، فهو يأكل أكثر وزاد وزنه، لا أستطيع حتى إخراجه إلى حديقتي خوفًا من أن يقفز الحاجز، كأنه مسجون في المنزل، عقاب مزدوج».

دفاع عن القط

رغم اعتبار الجار «ريمي» مصدر إزعاج، إلا أن جيران آخرين دافعوا عنه، مشيرين إلى أن رفع دعوى لأمر تافه تعد فضيحة.

كما أعربت منظمات حماية الحيوان، مثل الجمعية الفرنسية لحماية الحيوان (SPA)، عن دعمها لـ«ريمي»، وقال غيوم سانشيز، مدير SPA، لصحيفة «لو باريزيان»: «القطط المنزلية، خصوصا في المنازل، لديها حاجة طبيعية لاستكشاف أراضيها، إذا أصبح هذا سابقة قضائية، فسنشهد تباطؤًا في عمليات التبني، من سيتبنى حيوانًا أليفًا إذا كان يخاطر بدفع غرامات بسبب حركاته؟ لا أحد».