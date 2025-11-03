أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، تسجيل 80 هزة أرضية خلال أكتوبر الماضي داخل البلاد وفي المناطق المحيطة بها، مؤكدة أنها ضمن المعدلات الطبيعية دون أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح المدير الفني في الهيئة عبدالرحمن عبدالخالق، في بيان رسمي، أن قوة الهزات راوحت بين درجة واحدة و5 درجات على مقياس ريختر، بأعماق تراوح بين 5 و39 كيلومتراً.

وتصدرت محافظة السليمانية القائمة بـ15 هزة في مناطق مثل جمجمال، دربندخان، حلبجة، بنجوين، ودوكان، تلتها ديالى بـ5 هزات في خانقين وبلدروز، ثم أربيل بثلاث هزات في شقلاوة وكويسنجق، كما سُجلت هزتان في دهوك (عقرة والعمادية)، وهزة واحدة في كل من بغداد (التاجي)، كركوك (داقوق)، صلاح الدين (بيجي)، الأنبار (عنه)، وحلبجة.

وأكد عبدالخالق أن «الشهر الماضي لم يشهد أي هزات طارئة أو آنية، وكل النشاط الزلزالي كان ضمن الحدود الطبيعية للمنطقة»، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع النشاط عبر شبكة محطاتها المتقدمة لضمان الإنذار المبكر.

وأضاف: «لم يُسجل أي ضرر، لكننا نُوصي السكان في المناطق الشمالية بالالتزام بإجراءات السلامة مثل تجنب المباني القديمة، ومتابعة التحذيرات».

يأتي هذا الإعلان في سياق زيادة الوعي الزلزالي في العراق، الذي يقع على حدود صفيحتين تكتونيتين رئيسيتين، ما يجعله عرضة للهزات الخفيفة المتكررة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت المناطق الشمالية مثل كركوك وكفري هزات أقوى (مثل 4.3 درجة في أكتوبر)، شعر بها السكان دون إصابات، وأبرز الخبراء أن تغير المناخ يزيد من الضغط على الصدوع، ما يرفع معدل الهزات بنسبة 15% سنوياً، ودعوا الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية المقاومة للزلازل في المدن الكبرى.

ويقع العراق على حدود الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية، ما يجعله عرضة للنشاط الزلزالي المتوسط (حوالى 100-150 هزة سنوياً، معظمها خفيف).