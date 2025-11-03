بريطانيا: موسم إنفلونزا مبكر يهدد بـ«شتاء أسوأ من الجائحة»

في تحذير غير مسبوق، أطلقت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إنذارا عاجلا بشأن موسم الإنفلونزا المبكر، الذي بدأ ينتشر بمعدلات تفوق التوقعات، وسط مخاوف من أن يكون شتاء هذا العام الأصعب على المستشفيات منذ جائحة «كوفيد-19».

ارتفاع قياسي في الحالات

وكشفت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) عن ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا إلى ثلاثة أضعاف المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام، مع دخول 247 شخصا إلى المستشفيات خلال الأسبوع الماضي، غالبيتهم من الأطفال في سن الدراسة. وتشير التقديرات إلى أن هذا الموسم قد يكون الأسوأ في بريطانيا منذ أكثر من عقد.

تحذير من ضغط غير مسبوق على الطوارئ

وقال المدير التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS England) جيم ماكي، إن أقسام الطوارئ ستواجه هذا الشتاء طلبا هو الأعلى منذ تأسيس الخدمة، مؤكدا أن الجمع بين «موجة إنفلونزا طويلة وصعبة» وإضراب الأطباء المقيمين سيجعل الأسابيع القادمة شديدة القسوة على النظام الصحي.

وأوضح ماكي في رسالة وجهها إلى قادة الهيئة: «قد نشهد خلال الأشهر القليلة القادمة تحديات تذكرنا بتلك اللحظات العصيبة التي مررنا بها جميعا خلال الجائحة».

تحذيرات من خبراء الصحة

من جانبه، قال مستشار علم الأوبئة في وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتور أليكس ألين: «نشهد بداية غير عادية ومبكرة لموسم الإنفلونزا، مع زيادات حادة بين الأطفال، وارتفاع واضح في الفئات العمرية الأخرى». وأضاف: «اللقاح هو أفضل وسيلة للحماية، وكل عام نرى آلاف الإصابات الشديدة والوفيات، لذا يجب على المؤهلين أن يحجزوا موعدهم في أقرب وقت ممكن».

12.2 مليون جرعة لقاح حتى الآن

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنها وزعت حتى الآن أكثر من 12.2 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا منذ بدء الحملة في الأول من سبتمبر، داعية جميع البالغين المؤهلين إلى تلقّي اللقاح قبل نهاية نوفمبر، خصوصا كبار السن، والحوامل، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، والأشخاص ذوي الحالات المزمنة.

10 آلاف وفاة سنوياً

وتتسبب الإنفلونزا في نحو 40 ألف حالة دخول إلى المستشفيات وأكثر من 10 آلاف وفاة سنويا في بريطانيا، وهو رقم مرشح للارتفاع هذا العام، ما لم يلتزم السكان بالإجراءات الوقائية والتطعيم في الوقت المناسب.