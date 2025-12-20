قدّم محافظ العُلا السابق أحمد بن عبدالله السعد السديري تعازيه ومواساته لآل البدير وآل نصيف في وفاة إبراهيم بن محمد بن علي البدير، أحد القيادات التربوية سابقاً بإدارة تعليم العُلا، الذي وافته المنية إثر مرض ألمّ به أخيراً، ودفن في مقابر النسيم بالعاصمة الرياض عقب الصلاة عليه في جامع الراجحي.



وأعرب السديري، خلال اتصال هاتفي بأسرة الفقيد، عن خالص تعازيه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم والدته وأبناءه وإخوانه الصبر والسلوان.



والفقيد ابن شقيقة كل من: التربوي صالح بن محمد نصيف، والدكتور عبدالله بن محمد نصيف عضو مجلس الشورى السابق، وشقيق كل من: سليمان (من منسوبي وزارة الداخلية سابقاً)، وعبدالعزيز، وأحمد، وفهد، ووالد كل من: محمد، وعبدالله، وابن عم الزميل علي البدير.