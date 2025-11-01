تحويل صورتك بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ

تزامناً مع الافتتاح التاريخي لـ"المتحف المصري الكبير"، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل مع أداة جديدة من Google Gemini تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى شخصيات فرعونية مهيبة بلمسة ذكاء اصطناعي مدهشة.

وشهدت المنصات خلال الساعات الأخيرة مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام لصورهم بالزيّ الفرعوني، احتفاءً بالحدث الذي طال انتظاره لأكثر من ربع قرن، في مشهد جمع بين التكنولوجيا الحديثة والهوية المصرية القديمة بطريقة لافتة جذبت الملايين حول العالم.

ولتحويل صورتك بنفسك، يمكن التوجه إلى موقع Google Gemini، ثم تحميل الصورة المطلوبة، وكتابة طلب مثل: «حوّلني إلى ملك أو ملكة فرعونية»، قبل الضغط على إرسال.

وخلال دقائق معدودة، تظهر النتيجة أمامك بدقة عالية تُمكّنك من تعديل الألوان أو الزخارف أو الخلفية بما يتناسب مع ذوقك الشخصي.

ويأتي هذا التفاعل الكبير بالتزامن مع احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أضخم متحف أثري في العالم، ما جعل «المظهر الفرعوني» أحدث صيحات الذكاء الاصطناعي على الإنترنت خلال الأيام الأخيرة.