أُدرج صانع المحتوى التركي Erkan Toy على القائمة السوداء لشركة AJet الاقتصادية لمدة عام كامل، بعد أن قاده بحثه عن المشاهدات إلى إشعال سيجارة داخل الطائرة وتصوير نفسه وهو يفعل ذلك، قبل أن ينشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في سلوك وصفه متابعون بـ«المتهور والمستفز».

ويحظر القانون التركي التدخين أثناء الرحلة، ويواجه المخالفون غرامة تصل إلى 24,681 ليرة تركية (415 جنيه إسترليني). وبمجرد انتشار الفيديو، أكدت الشركة حظر صانع المحتوى من السفر مع الناقل لمدة عام، بينما لا تزال تبحث ما إذا كانت ستفرض الغرامة المالية عليه.

وتثير هذه الواقعة مجدداً التساؤلات حول تصرفات المشاهير وصناع المحتوى على متن الطائرات، بعد أن شهدت تركيا وغيرها من الدول حوادث مماثلة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل.