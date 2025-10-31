يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث يوصف بالتاريخي، وبمشاركة غير مسبوقة من قادة وزعماء العالم، حيث من المقرر حضور 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في تأكيد على مكانة مصر ودورها الثقافي والحضاري العالمي.

مشاركة ملكية واسعة

وأوضح بيان رئاسي أن حفل الافتتاح سيشهد حضور ملوك وملكات وأمراء من بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان، وتايلاند، إلى جانب عدد من أعضاء الأسر الحاكمة حول العالم.

رؤساء وحكومات العالم

كما يشارك رؤساء دول من بينها جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني. وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي أن رؤساء وزراء اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، سيحضرون بدورهم مراسم الافتتاح، إلى جانب حضور وزاري وبرلماني رفيع من أكثر من خمسين دولة أخرى.

تمثيل أممي واسع

ومن المنتظر أن يشارك في الفعالية أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات عن السكرتير العام للأمم المتحدة، إضافة إلى رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.

حدث حضاري عالمي

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التمثيل الدولي الواسع يعكس الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية وبالرؤية الحديثة التي تجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، مشيراً إلى أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويُجسّد مكانة مصر كجسر حضاري يجمع شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام.