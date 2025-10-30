منتج تلفزيوني يقتل ويغتصب 9 عارضات أزياء

عادت فضائح هوليوود إلى الواجهة بعدما أصدرت محكمة لوس أنجلوس حكمًا يقضي بسجن المنتج الأمريكي ديفيد براين بيرس لمدة 146 عامًا، بعد إدانته بقتل عارضة الأزياء كريستي جايلز وصديقتها هيلدا كابراليس-أرزولا، إلى جانب ارتكابه سبعة اغتصابات أخرى في سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي استمرت أكثر من 15 عامًا.

التحقيقات كشفت أن المنتج الأمريكي (42 عامًا) التقى الضحيتين خلال حفلة داخل مستودع شرقي لوس أنجلوس في نوفمبر 2021، ثم اصطحبهما إلى شقته الفاخرة في بيفرلي هيلز، حيث قدّم لهما مزيجًا من المخدرات الفتاكة تسبب في وفاتهما خلال ساعات.

وبدلاً من طلب المساعدة، قام المتهم بالتخلص من جثتيهما سرًا أمام مستشفيين مختلفين قبل أن يحاول الهرب، في مشهد يوصف بأنه «سيناريو من فيلم رعب واقعي».

وخلال المحاكمة، تبيّن أن بيرس كان ينظّم حفلات خاصة لجذب عارضات الأزياء الشابات تحت ستار العمل الفني، لكنه في الحقيقة كان يمارس نمطًا متكرّرًا من التخدير والاعتداء على ضحاياه.

ووصفت القاضية إليانور هنتر المتهم بأنه «خطر اجتماعي لا يمكن إصلاحه»، فيما قال المدعي العام ناثان هوشمان: «إنه مغتصب متسلسل وقاتل بدم بارد استغل الشهرة والفن ليبني إمبراطورية من الرعب».

الحكم التاريخي يعد من أقسى الأحكام في تاريخ هوليوود، وأعاد إلى الواجهة الجدل حول العنف والاستغلال في صناعة الترفيه الأمريكية، خصوصًا بعد فضيحة نجم الراب شون ديدي كومز، الذي يواجه هو الآخر اتهامات مشابهة بالاعتداء والعنف الجنسي.