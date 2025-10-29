روبوت شبيه بالإنسان بسعر هاتف ذكي

أطلقت شركة Noetix Robotics روبوتها الجديد Bumi الذي يدخل عالم الروبوتات الشبيهة بالبشر بسعر مذهل لا يتجاوز 1,380 دولاراً أمريكياً، أي أقل من سعر هاتف ذكي متطور.

ويأتي Bumi بارتفاع 94 سنتيمتراً، ويمثل نموذجاً استهلاكياً اجتماعياً وتعليمياً قادراً على الحركة والتفاعل مع المستخدمين بعيداً عن الاستخدام الصناعي التقليدي. وتهدف الشركة المصنعة إلى جعل الروبوت في متناول جمهور واسع، بعد أن كانت الروبوتات المشابهة تكلف عادة عشرات الآلاف من الدولارات.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة تشانغ وي إلى أن Bumi مزوّد بنظام Joy Inside 2.0 وواجهات برمجة مفتوحة، لتشجيع المطورين والمستخدمين على ابتكار تطبيقات جديدة، وهو ما أدى إلى بيع أول 500 وحدة خلال يومين فقط على منصة JD.com.

وتخطط الشركة لرفع الإنتاج إلى 1,000 وحدة شهرياً قبل نهاية 2025، مع توسع مواقع التصنيع في بكين وتشانغتشو، وتحضير موقع ثالث في خطوة من شأنها تحويل الروبوتات الشبيهة بالبشر من منتجات نادرة ومكلفة إلى أدوات يومية في المنازل.