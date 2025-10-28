حاسوب من «الفطر».. ثورة بيولوجية تهز عالم التكنولوجيا

في إنجاز تقني أقرب إلى الخيال العلمي منه إلى الواقع، أعلن فريق بحثي من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية تطوير نظام حوسبي جديد يعتمد على فطر شيتاكي ليعمل كذاكرة إلكترونية عضوية قادرة على تخزين البيانات ومعالجتها بطريقة تحاكي عمل الدماغ البشري.

نُشرت نتائج التجربة المدهشة في مجلة PLoS ONE العلمية، وتوضح أن الفطر يمكن تدريبه على «تذكّر» الحالات الكهربائية السابقة، وهو ما يُعرف في الأوساط العلمية باسم المقاومة الذاكرية العضوية (Organic Memristor)، وهي تقنية تسمح للفطر بالتعلّم الذاتي واكتساب «ذاكرة كهربائية» بخصائص تشبه التشابك العصبي في الدماغ.

وقال الباحث جون لاروكو، المشرف على الدراسة: «الفطر قادر على تعديل مقاومته بناءً على الإشارات السابقة، ما يجعله يتعلّم ويتكيّف تمامًا كما تفعل الخلايا العصبية. وهذا يفتح الباب أمام تطبيقات مذهلة في الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة».

وأوضح الفريق أنه استخدم غزل الفطر المجفف وربطه بدوائر كهربائية صغيرة تعرضت لموجات مختلفة من التيار، لتُظهر الأجهزة قدرة على تبديل الحالات الكهربائية نحو 6000 مرة في الثانية بدقة بلغت 90%.

ويتميّز النظام الجديد بانخفاض استهلاكه للطاقة وغياب النفايات الإلكترونية تقريبًا، مع إمكانية التحلل البيولوجي الكامل، ما يجعله أكثر استدامة وصداقة للبيئة من أنظمة الحوسبة التقليدية.

كما يرى الباحثون أن الفطر الحاسوبي قد يكون مناسبًا لتقنيات استكشاف الفضاء بفضل مقاومته للإشعاع وعدم حاجته للعناصر الأرضية النادرة، فضلًا عن إمكانية تصغيره إلى مستويات متناهية لصنع أجهزة حوسبة دقيقة منخفضة الاستهلاك.

ولم تخْلُ الدراسة من أسئلة فلسفية أثارت فضول العلماء: «إذا تم تشغيل الذكاء الاصطناعي على حاسوب مصنوع من الفطر، فهل سيكون ذكاءً اصطناعيًا أم بيولوجيًا؟»، و«هل يمكن أن يؤدي استخدام أنواع فطر تحتوي على مركّبات هلوسة إلى ولادة حاسوب.. يحلم؟». تساؤلات تفتح فصلًا جديدًا في العلاقة بين البيولوجيا والتكنولوجيا، وقد تغيّر شكل الحوسبة كما نعرفها اليوم.