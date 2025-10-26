على عمق 27 متراً.. اللوفر ينقل مجوهراته إلى خزائن أسفل بنك فرنسا

في إجراء احترازي عقب «سرقة القرن»، نقل متحف اللوفر العالمي في باريس مجموعة من مجوهراته الثمينة إلى خزائن بنك فرنسا. وأفادت شبكة «يورونيوز» أن القطع التي شملت جواهر التاج المعروضة في معرض أبولو وغيرها من مناطق المتحف، تم نقلها بسرية تامة وتحت حراسة الشرطة. ويقع قبو البنك على عمق 27 متراً أسفل مقره في قلب العاصمة، ويحتوي على نحو 90% من احتياطيات الذهب الفرنسية، ما يجعله المكان الأكثر أماناً لهذه الكنوز النادرة.

وخلال الأسبوع الماضي، اقتحم عدة لصوص المتحف العالمي الشهير في وضح النهار واستخدموا رافعة سلال للوصول إلى شرفة تؤدي إلى معرض أبولو، وفتحوا نافذة بالقوة وكسروا خزائن العرض لسرقة المجوهرات، قبل أن يلوذوا بالفرار على دراجات نارية. واستغرقت عملية السرقة ما بين 6 إلى 7 دقائق فقط.

وقدّر مدعٍ عام في باريس قيمة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر الأسبوع الماضي بـ 88 مليون يورو.