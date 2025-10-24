حذر مسؤولون جمهوريون بارزون من احتمال اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في مطارات الولايات المتحدة، مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الرابع دون أي بوادر للحل، مما يهدد بخلق فوضى في خطط العطلات لأكثر من 30 مليون مسافر أمريكي في موسم الشكر والأعياد، الذي يُعد ذروة السفر السنوي.

تحذير من انهيار النظام الجوي الأمريكي

وجاء التحذير خلال مؤتمر صحفي عقده وزير النقل الجمهوري شون دوفي برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في الكابيتول، حيث أكد دوفي أن «النظام الجوي الأمريكي على وشك الانهيار إذا استمر الديمقراطيون في عرقلة التمويل».

يعمل أكثر من 60 ألف موظف في مراقبة الحركة الجوية وأمن النقل بدون أجر، الأمر الذي دفع إدارة ترمب والكونغرس للتحذير من احتمال حدوث فوضى في مكاتب تسجيل الوصول بمطارات البلاد، والذي قد يؤدي إلى إضرابات عفوية تطول قوائم في نقاط التفتيش، مما يعرض الركاب لتأخيرات تصل إلى ساعات أو إلغاء رحلات كاملة.

مخاوف من حدوث فوضى

وأضاف متحدث البيت الأبيض كارولين ليفت، في تصريح لـ«رويترز»، «نخشى تأخيرات جوية كبيرة وإلغاءات في المطارات الرئيسية هذا الموسم، وإذا أغلق الديمقراطيون الحكومة، فسوف يغلقون أيضًا السفر الجوي الأمريكي»، معبرة عن مخاوف من أن تصبح المطارات «مناطق فوضى» تشبه ما حدث في إغلاق 2019 الذي استمر 35 يومًا.

وبدأ الإغلاق الحكومي في 1 أكتوبر الماضي، بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية التمويل الفيدرالي، حيث رفض الديمقراطيون اقتراح الجمهوريين لتمويل مؤقت مقابل شروط تتعلق بإصلاحات في برنامج الرعاية الصحية «أوباماكير»، مما أدى إلى تعطيل خدمات حكومية عديدة وإجبار نحو 800 ألف موظف فيدرالي على العمل دون رواتب أو الإجازة القسرية.

وفي السياق التاريخي، يُعد هذا الإغلاق الثاني الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزًا إغلاق 2013 الذي استمر 16 يومًا، ويأتي في وقت يعاني فيه النظام الجوي الأمريكي أصلاً من نقص في الموظفين بنسبة 20%، وفقًا لتقرير لجنة خبراء مستقلة أصدرته إدارة الطيران الاتحادية في 2023، والتي حذرت من أن الإغلاقات المتكررة تؤدي إلى «تعطيل أنشطة حاسمة».

وخلال الإغلاق الحالي، سُجلت بالفعل تأخيرات في مطارات رئيسية مثل ناشفيل، بوسطن، دالاس، شيكاغو، وفيلادلفيا، حيث أبلغت إدارة الطيران الاتحادية عن نقص في الموظفين أدى إلى تباطؤ الإقلاعات، وفي بعض الحالات إغلاق مؤقت لمرافق التحكم الجوي مثل تلك في مطار هوليوود بوربانك في لوس أنجلوس.

كما يهدد الإغلاق برنامج «الخدمة الجوية الأساسية» الذي يدعم الرحلات إلى المطارات الصغيرة في المناطق الريفية، حيث قد ينفد التمويل خلال أسابيع، مما يعزل آلاف المجتمعات في كل ولاية.