الجدري المائي يثير القلق في مدارس مصر.



أثار انتشار مرض الجدري المائي (المعروف طبياً باسم الخَرَاج الدجاجي أو «Varicella») بين تلاميذ مدارس في محافظتي المنوفية وأسوان بمصر حالة من القلق بين الأهالي والجهات الصحية، حيث ارتفع عدد الإصابات بإحدى المدارس إلى 24 حالة حتى الخميس، ما دفع وزارة الصحة والتعليم إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

ويُعد الجدري المائي مرضاً فيروسياً شديد العدوى ينتقل عبر الهواء أو الاتصال المباشر، ويصيب الأطفال بشكل أساسي، لكنه غير خطير في معظم الحالات إذا تم التعامل معه مبكراً، وفقاً لتقارير الجهات الرسمية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات مرتبطة بانتشار المرض في المناطق الريفية، وتم عزل المصابين وتوزيع اللقاح على الطلاب غير المُلَقَّحين.

ووفقاً لتقارير سابقة، شهدت أسوان حالات مشابهة في 2015 بـ30 طفلاً في مدرسة أخرى، ما يشير إلى نمط موسمي في الانتشار خلال فصل الخريف، خصوصاً مع انخفاض المناعة بعد جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى ارتفاع الإصابات غير الطبيعية.

ويُعد الجدري المائي أحد الأمراض الموسمية الشائعة في مصر، خصوصاً بين الأطفال غير المُلَقَّحين، حيث ينتقل الفايروس عبر قطرات التنفس أو الاتصال بالبثور، ويظهر بعد 10-21 يوماً من الإصابة.