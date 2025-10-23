ترمب يهاجم مراسل رويترز: «أنت صحفي من الدرجة الثالثة»

في مشهد جديد يجسد أسلوبه الصدامي مع الإعلام، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مشادة علنية مع مراسل وكالة رويترز خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعدما سأله الأخير عن مدى شفافيته في قضية هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص فخمة ضمن مشروع تجديد مثير للجدل.

طرح المراسل جيف ميسون سؤالًا مباشرًا على الرئيس قائلًا: «ما ردّك على من يقول إنك لم تكن شفافًا بما يكفي بشأن هدم الجناح الشرقي؟»، ليرد ترمب بحدة قائلاً: «لم أكن شفافًا؟ لقد عرضنا كل شيء أمام من أراد أن يرى، لكن الصحفيين من الدرجة الثالثة لم ينظروا.. وأنت واحد منهم!».

ورغم محاولة المراسل مقاطعته لتوضيح سؤاله، واصل ترمب هجومه قائلًا: «الصور نُشرت في كل مكان، في الصحف وعلى الإنترنت، وكل من أراد الاطلاع عليها رآها. نحن فخورون بما نقوم به، لقد تلقينا تقييمات رائعة ومراجعات ممتازة».

وخلال المؤتمر، عرض ترمب صورًا للنموذج الذهبي الفاخر لقاعة الرقص الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يتم بإشراف أفضل المهندسين المعماريين في العالم، وأن قرار الهدم جاء بعد «دراسات هندسية معمّقة» أظهرت أن المبنى القديم الذي أُنشئ عام 1902 فقد قيمته التاريخية الأصلية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 250 مليون دولار، ولن تُموّل من أموال دافعي الضرائب، بل من تبرعات خاصة من شركات كبرى مثل آبل وأمازون.

إلا أن الجدل السياسي حول المشروع لم يهدأ، إذ وصفت هيلاري كلينتون ما حدث بأنه «تدمير لمعالم البيت الأبيض»، بينما انتقد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم المشروع قائلًا إنه «استعراض للبذخ في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية».