فرضت المفوضية الأوروبية غرامات تجاوزت 180 مليون دولار على 3 علامات تجارية فاخرة، بعد ثبوت تورطها في ممارسات احتكارية، تمثلت في فرض قيود على تخفيض الأسعار، ومنع تجار التجزئة من البيع بحرية. وشملت العقوبات علامات غوتشي، وكِروي، ولويفي، ضمن مجموعة «كيرينغ» الفرنسية للأزياء، بعد تحقيقات موسعة أثبتت اتفاقها على تحديد الأسعار عبر منافذ البيع الأوروبية.



وقالت المفوضية، في بيان رسمي، إن تلك الممارسات حرمت المستهلكين من فرص الشراء بأسعار تنافسية، وانتهكت قواعد السوق الموحدة. وأوضحت، أن غوتشي دفعت الغرامة الأكبر بما يعادل 119.7 مليون يورو، فيما بلغت غرامة كروي 19.7 مليون يورو، ولويفي 18 مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الشركات تعاونت جزئياً في التحقيقات، ما خفف من حجم العقوبة النهائية.



وأكدت المفوضية، أن الإجراءات الصارمة تهدف لحماية المنافسة العادلة وضمان استقلالية قرارات التسعير، خصوصاً في قطاع الموضة الفاخرة الذي يشهد تزايداً في الرقابة والتنظيم.