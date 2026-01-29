شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول إقامة حفل جوائز بيجو لايف العالمي (BIGO Awards Gala 2026)، وهو الحدث السنوي الرسمي الذي تنظمه منصة BIGO LIVE؛ لتكريم أبرز صناع المحتوى والمؤثرين حول العالم، بمشاركة نخبة من المبدعين من مختلف الدول، وبحضور عدد كبير من الفنانين والمؤثرين والشخصيات الإعلامية والاجتماعية، وسط تغطية إعلامية واسعة وحضور جماهيري لافت.



وأسفرت الفعالية عن تتويج العديد من المؤثرين، وفاز بجائزة أفضل عائلة في GALA على مستوى الخليج والشرق الأوسط والعالم (جاكوار) صانع المحتوى السعودي المهندس عبدالله البقمي، في إنجاز جديد يعكس تنامي الحضور السعودي في المنصات الرقمية العالمية، ويؤكد قدرة المواهب الوطنية على المنافسة في صناعة المحتوى على المستوى الدولي.

اللغات الثلاث

يُعد البقمي من الأسماء البارزة على منصة BIGO LIVE، إذ يتميز بقدرته على التواصل مع جمهور متنوع، مستفيداً من إتقانه ثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية، ما أسهم في توسيع قاعدة متابعيه وبناء محتوى تفاعلي يصل إلى شرائح مختلفة من المستخدمين حول العالم.



وأكد البقمي لـ«عكاظ» أن دخوله عالم التواصل الاجتماعي بدأ كشغف، من خلال نقل تفاصيل حياته اليومية خلال فترة ابتعاثه في إسبانيا، مشيراً إلى أن الاستمرارية في هذا المجال تتطلب «نفساً طويلاً» وقدرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، وأوضح أن المحتوى الذي يقدمه هو انعكاس حقيقي لشخصيته الواقعية دون تزييف أو تصنّع.



وتحدّث البقمي عن بداياته، موضحاً أنه قضى 7 سنوات مبتعثاً بين بريطانيا وإسبانيا لدراسة الهندسة المدنية، وخلال تلك الفترة استثمر أوقات فراغه في التواصل مع الجمهور ونقل تفاصيل الحياة في الخارج، الأمر الذي لاقى قبولاً وتفاعلاً واسعاً، وبعد عودته إلى المملكة، لم يتوقف طموحه عند المجال الهندسي، بل أطلق مشروعه الخاص في قطاع القهوة، جامعاً بين خبرته العملية وحضوره الرقمي.

عوامل النجاح

ولخص البقمي عوامل نجاحه في ثلاث ركائز رئيسية: (القرب من الجمهور، التواصل المباشر، مهارة السرد).

وحول المنصات المفضلة لديه، أشاد بمنصة «بيجو لايف» (BIGO LIVE)، مؤكداً أنها تخلق حالة من الانتماء وروح الفريق.

وشهدت فعالية حفل جوائز بيجو لايف العالمي 2026 تنظيم عدد من الفقرات المصاحبة، شملت عروضاً فنية وترفيهية، وتكريم صناع المحتوى المميزين، إضافة إلى جلسات تفاعلية جمعت المبدعين من مختلف الجنسيات، في أجواء احتفالية عكست المكانة المتنامية.

صورة جماعية للفائزين عقب تكريمهم في حفل BIGO 2026.