لقى 31 شخصاً مصرعهم، وأصيب نحو 42 آخرين بجروح خطيرة في حادثة انفجار شاحنة صهريج محملة بالبنزين، وقعت يوم الثلاثاء في منطقة بيدا بولاية نيجر شمال وسط نيجيريا، وفقاً لتقارير أجهزة الإسعاف والشرطة المحلية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الولائية واسيو أبيودون، في بيان رسمي، أن الانفجار الذي وقع على طريق سريع رئيسي يربط بين العاصمة أبوجا والمدن الشمالية «وقع بعد سقوط الشاحنة، وتجمع عدد كبير من السكان لجمع الوقود المتسرب رغم التحذيرات، مما أدى إلى الكارثة».

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية أن الفرق الإسعافية نقلت الجرحى إلى مستشفيات محلية، بينما يستمر البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، مع توقعات بارتفاع الرقم.

ووصف حاكم ولاية نيجر عمر باجو، الحادثة بأنها «مؤلمة ومأساوية»، مشدداً على ضرورة تجنب جمع الوقود من الشاحنات المقلوبة، وأعلن مساعدات للعائلات المتضررة.

وشهدت المنطقة حالة من الصدمة، إذ أدى الحريق إلى تدمير 15 محلاً تجارياً على الأقل، وفقاً لشهود عيان، الذين رووا كيف حاول الإطفاء السيطرة على النيران لساعات.

وتعدل ولاية نيجر، الواقعة شمال وسط نيجيريا مركزاً تجارياً رئيسياً يربط الشمال بالجنوب، وتعاني من حوادث مرور متكررة بسبب سوء حالة الطرق والغياب شبه الكامل لشبكة السكك الحديدية، مما يجعل الشاحنات الثقيلة الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع والوقود.

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2024، تحدث نحو 40 ألف حادثة مرورية سنوياً في نيجيريا، تؤدي إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، مع تركيز 60% منها في الطرق السريعة مثل طريق أبوجا-كادونا.

في السنوات الأخيرة، شهدت الولاية حوادث انفجار وقود مدمرة، مثل انفجار يناير 2025 الذي قتل 98 شخصاً في محاولة نقل وقود باستخدام مولد كهربائي، وانفجار أكتوبر 2024 في ولاية جيغاوا الذي أودى بحياة 147 شخصاً.