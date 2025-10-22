عين من ألماس.. قصة أغرب «تحفة بشرية» في العالم!

في قصة تمزج بين الألم والفن، قرر صاحب متجر مجوهرات من ولاية ألاباما الأمريكية أن يحوّل فقدانه للبصر إلى عمل فني خالد، فاستبدل سلاتر جونز عينه اليمنى المفقودة بعين اصطناعية مرصعة بماسة حقيقية، لتصبح بحسب خبراء هي الأغلى في العالم.

وبعد أن فقد جونز بصره كليا في عينه اليمنى نتيجة مرض عضال، استعان بخبير العيون الاصطناعية الشهير جون ليم، الذي صمم له عينا خاصة تعكس هويته كمصمم مجوهرات عاشق للفخامة والجمال.

وفي مركز تلك العين، تتلألأ ماسة عيار قيراطين تلتقط الضوء بطريقة تخطف الأنظار، لتمنح صاحبها حضورا لافتا لا يُنسى.

وقال جونز عن تحفته الفريدة: «لقد فقدت عيني، لكنها جلبت لي نورا جديدا. لم تعد مجرد أداة طبية، بل قطعة فنية تعبّر عني».

من جانبه، أكد المصمم جون ليم أن هذه العين تُعد الأكثر تميزا وقيمة من بين أكثر من 10 آلاف عين اصطناعية صنعها خلال مسيرته، معظمها لأطفال راوحت أعمارهم بين 6 أسابيع و10 سنوات.

وقد أثارت العين الماسية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بجرأة وإبداع الفكرة، ومن عبّر عن مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب وجود ماسة حقيقية في محجر العين، إلا أن جونز طمأن الجميع قائلا إن تركيبها آمن تماما ومريح، مشيرا إلى أنه يشعر بثقة جديدة في نفسه كلما نظر الناس إلى بريقها.

وبذلك، تحوّلت خسارة مأساوية إلى رمز استثنائي للأمل والجمال الإنساني، إذ لم يعد النور في عين جونز مجرد ضوء يُرى، بل بريق يُلهم.