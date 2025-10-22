حب أم حكم محكمة؟.. نيجيريا تأمر بزواج نجمَي «تيك توك»!

أمرت محكمة في مدينة كانو، أكبر مدن شمال نيجيريا، بإتمام زواج اثنين من مشاهير «تيك توك» بعد نشرهما مقطع فيديو اعتُبر «منافياً للآداب»، بحسب ما أفادت أمس (الثلاثاء) مصادر قضائية وأمنية.

وطلب قاضٍ من الشرطة التي تعرف باسم «الحسبة»، إتمام الزواج خلال مهلة أقصاها 60 يوماً، بعدما نشر إدريس ماي ووشيريا وباسيرا يار غودا، وهي امرأة تعاني من التقزّم، مقاطع تُظهرهما في تصرف يُعدّ مخالفاً للتقاليد الاجتماعية في المجتمع المسلم المحافظ بالمدينة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في كانو بابا جيبو إبراهيم، إن المحكمة «أمرت شرطة الحسبة بعقد قران الرجل والمرأة لأنهما أظهرا علناً حبهما على تيك توك»، مضيفاً أن الزواج يجب أن يتم «في غضون شهرين». وأكد مسؤول في الشرطة أن «العروسين وافقا على القرار».

وتقوم شرطة «الحسبة» بانتظام باعتقال ومعاقبة مؤثرين تعتبر محتواهم «غير أخلاقي» على المنصات الرقمية.