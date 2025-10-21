ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد بعد إعلانها عن سرقة مبلغ 5 ملايين درهم إمارتي.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن سيدة تقدمت أمس الأول بشكوى للبحث الجنائي في عمان بتعرّضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وتوارى عن الأنظار.

وأضاف المتحدث الذي لم يذكر أسماء طرفي القضية، أن المبلغ هو جزء من ثمن عقار قامت ببيعه في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنها أبرزت الوثائق التي تشير لذلك.

وأفاد المتحدث الإعلامي بأن فريق تحقيق من البحث الجنائي باشر القضية، وتمكن فجر اليوم (الثلاثاء) من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وحسب البيان الأردني، فقد اعترف خلال التحقيق معه بسرقة المبلغ، وتمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، لافتا إلى أن البحث جارٍ عن بقية المبلغ.

وكان مقطع فيديو نشرته المساعيد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وثق بكاء وانهيار الشاعرة التي قالت: «قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين أبتدي أو من وين أنتهي، لكن بقول لكم شيء واحد، إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ جد كبير، ما هو بالمبلغ البسيط».

وأضافت «ما في مشكلة مثل ما بدأنا قبل، وجمعنا قرشنا بالحلال، نرجع نجمعه مرة ثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل»، وأردفت: «ما أعرف أيش أقول، أنا كثير متضايقة مو على الفلوس بس على الغدر».