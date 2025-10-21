طائرة صينية تغير مسارها بسبب اشتعال بطارية بمقصورة الركاب !

غيرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية مسارها إلى شنغهاي بعد اشتعال بطارية كانت في خزانة الأمتعة اليدوية بمقصورة الركاب.

ووقعت الحادثة على متن الطائرة التابعة للخطوط الوطنية خلال رحلة يومية من مدينة هانغتشو بشرق الصين إلى مطار إنشون قرب سيول بكوريا الجنوبية.

وقالت شركة الطيران في بيان على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي إن «بطارية ليثيوم اشتعلت بشكل تلقائي في حقيبة أمتعة موضوعة في الخزانة العلوية على متن الرحلة سي إيه 139».

وأضافت أن «الطاقم تعامل فورا مع الوضع وفقا للإجراءات ولم يصب أحد بجروح».

وتم تحويل مسار الطائرة لتقوم بهبوط غير مجدول في مطار بودونغ الدولي بشنغهاي «لضمان سلامة الرحلة»، وفق البيان.

وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من حجرة تخزين علوية، كما ظهر في صورة التقطها أحد الركاب ونشرتها جيمو نيو، وهي وسيلة إعلام محلية مرتبطة بالدولة.

وبحسب موقع تتبع الرحلات فلايت ردار 24 فقد أقلعت الطائرة من هانغتشو الساعة 9:47 صباحا بالتوقيت المحلي.

وانعطفت الطائرة فوق البحر على بعد متساوٍ تقريبا من الساحل الشرقي للصين وجزيرة كيوشو جنوب اليابان، وهبطت في شنغهاي بعد الساعة 11 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي.