أكد مصدر مسؤول في شركة سناب شات لـ«عكاظ» عدم صحة الرسالة المتداولة بين المستخدمين، التي تزعم أن الحساب سيتم إغلاقه في حال عدم إعادة إرسالها خلال ساعتين، مشددة على أن ما يتم تداوله عارٍ تماماً من الصحة.

وذكر في تصريحه لـ«عكاظ»: «نرجو من الجميع الانتباه، وعدم مشاركة أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر، والتأكد دائماً من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية للتطبيق وموقع الشركة».

وأوضح أن هذه الرسائل تهدف إلى إثارة القلق بين المستخدمين أو محاولة الوصول إلى بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن أي إشعارات تتعلق بالحسابات يتم إرسالها حصراً عبر المنصة أو عنوان البريد الإلكتروني المعتمد.

ودعت إدارة «سناب شات» مستخدمي التطبيق إلى تجاهل مثل هذه الرسائل وعدم إعادة تداولها، مشيرة إلى أن فرق الأمان في التطبيق تعمل بشكل مستمر على رصد وحذف الحسابات أو المحتويات التي تروّج لمثل هذه المعلومات المضللة.