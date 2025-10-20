اكتشاف موقع مشبوه يرصد منطقة خروج ترمب من طائرته في بالم بيتش!

بعد أكثر من عام على المحاولة الثانية لاغتياله، يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في منصة صيد ترصد مباشرة منطقة خروج الرئيس دونالد ترمب من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش.

في التفاصيل؛ عثر عملاء الخدمة السرية على منصة مرتفعة مشبوهة خلال الاستعدادات الأمنية المسبقة قبل وصول ترمب، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز».

وأضاف التقرير أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي كشف عن منصة صيد مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمنطقة خروج الرئيس دونالد ترمب من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش الدولي، وفقاً لما ذكره مسؤولون.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الآن تحقيقاً في الاكتشاف.

وصرّح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأنه لم يتم ربط منصة الصيد بأي شخص حتى الآن.

وقال: «قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي ما يبدو أنه منصة صيد مرتفعة تقع على خط رؤية منطقة هبوط طائرة الرئاسة».

وأضاف: «لم يُعثر على أي أفراد في موقع الحادث. ومنذ ذلك الحين، تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) زمام التحقيقات، وأرسل موارده لجمع جميع الأدلة من موقع الحادث، ونشر قدراته في تحليل بيانات الهواتف المحمولة».

كما أكد رئيس الاتصالات في الخدمة الأمنية الأمريكية (USSS) أنتوني غوغليلمي، أنهم يعملون «بشكل وثيق» مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش.