«سبيس إكس» تطلق 28 قمراً صناعياً جديداً من «ستارلينك» إلى الفضاء

أعلنت شركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية «سبيس إكس» اليوم، عن إطلاق 28 قمراً صناعياً من طراز «ستارلينك» إلى مدار أرضي منخفض.

وذكرت الشركة في بيان، أن صاروخ «فالكون 9» انطلق من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعة 1:39 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حاملاً الأقمار إلى مدار أرضي منخفض.

وعادت المركبة المعززة «1067» إلى الأرض بنجاح بعد نحو 8.5 دقيقة كما هو مخطط لها، وهبطت على متن طائرة دون طيار تابعة لشركة «سبيس إكس» كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

ويُعد هذا الإطلاق والهبوط الـ31 لهذا الصاروخ، وستحمل المرحلة العليا من صاروخ «فالكون 9» أقمار «ستارلينك» الـ28 إلى مدار أرضي منخفض، وتنشرها بعد نحو 64 دقيقة من الإطلاق.

ووفقاً لموقع «سبيس space» الرسمي، تم إطلاق 9,988 قمراً صناعياً من «ستارلينك» حتى الآن، وبإطلاق اليوم يرتفع العدد إلى أكثر من 10,000، كما سيُسجل هذا الإطلاق رقماً قياسياً جديداً في الإطلاق الـ31 للمرحلة الأولى من صاروخ «فالكون 9» وهو صاروخ مُعزز رقم «1067».