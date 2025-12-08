ضرب زلزال متوسط القوة سواحل تركيا، اليوم (الإاثنين)، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرب مدينة أنطاليا السياحية، وفقاً لبيانات المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض والهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي.

زلزال تركيا اليوم

وأثار الزلزال حالة من الذعر المحدود في أنطاليا، الوجهة السياحية الشهيرة، حيث شعر السكان بالاهتزاز لثوانٍ قليلة، لكن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت عدم ورود بلاغات عن إصابات أو تدميرات كبيرة حتى الآن.

وسرعان ما امتد تأثير الهزة إلى مصر، حيث سجلتها أجهزة الرصد دون أي إصابات أو أضرار، مما يعكس الاستعداد العلمي المصري لمثل هذه الظواهر.

تأثير زلزال تركيا على مصر

ووفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وقع الزلزال في تمام الساعة 12:21:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، على بعد 10 إلى 15 كيلومتراً شرق مدينة أنطاليا، عند خط عرض 36.89 درجة شمالاً وخط طول 30.99 درجة شرقاً، وعلى عمق يتراوح بين 11.39 كيلومتر (حسب الشبكة القومية المصرية) و113 كيلومتراً (حسب USGS).

وأكد رئيس المعهد الدكتور طه رابح أن «الهزة لم يشعر بها المواطنون في مصر بشكل ملحوظ، ولم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، سواء في تركيا أو مصر».

وأضاف: «نحن نتابع جميع محطات الرصد على مدار الساعة لأي نشاط إضافي، مع جاهزية كاملة لتقديم تقييمات دقيقة».

النشاط الزلزالي في البحر المتوسط الشرقي

ويُعد هذا الزلزال جزءاً من النشاط الزلزالي المتكرر في منطقة البحر المتوسط الشرقي، التي تقع على فالق الأناضول الشمالي النشط، حيث سجلت تركيا أكثر من 15 ألف هزة رئيسية في 2025 وحدها، وفقاً لتقارير موقعVolcanoDiscoveryالمتخصص في المعلومات الآنية عن الزلازل والبراكين حول العالم.

ولم يُسجل أي هزات ارتدادية قوية حتى الساعة الحالية، لكن السلطات التركية حثت السكان على البقاء هادئين والالتزام بإجراءات السلامة.

أما في مصر، فقد امتد تأثير الهزة إلى بعض المناطق الساحلية الشمالية، مثل الإسكندرية ومطروح، حيث أبلغ بعض المواطنين عن شعور خفيف بالاهتزاز، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

يأتي هذا الزلزال في سياق تزايد النشاط الزلزالي الإقليمي، حيث سجلت مصر ثلاث هزات محسوسة في أقل من شهر في يونيو 2025، مصدرها حدود تركيا واليونان، دون أي خسائر.