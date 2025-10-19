كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل.. ما قصتها ؟

في قصة تجمع بين الإدمان على الجمال والضغوط النفسية، كشفت امرأة كورية جنوبية تُدعى جيل لي-وون إنفاقها نحو 300 مليون وون (نحو 210 آلاف دولار أمريكي) على أكثر من 400 إجراء تجميلي وعلاج جلدي خلال الـ15 عاماً الماضية.

وشاركت جيل قصتها في الحلقة الأخيرة من البرنامج الترفيهي الشهير على قناة tvN STORY بعنوان «أنا من المريخ، لكن لا بأس» الذي يستضيف شخصيات غريبة الأطوار ويستكشف حياتهم الفريدة بطريقة مرحة ومؤثرة.

ووفقاً لجيل، التي وُصفت في البرنامج بـ«امرأة التحول الكامل للجسم»، بدأت رحلتها في عام 2010 بعد فترة من الانهيار العاطفي، حيث كان صديقها ينتقد مظهرها باستمرار ما هز ثقتها في نفسها بصورة كاملة، مشيرة إلى أن هذا الضغط دفعها إلى السعي وراء «النسخة المثالية» من نفسها.

لم تقتصر عملياتها على الوجه؛ بل شملت الجسم كله، بما في ذلك «أسناني ليست أصلية حتى»، كما قالت مازحة، مع إجراءات تشمل حقن البوتوكس، شد الجلد، تصحيح الفك، وعلاجات جلدية متكررة، مضيفة: «إذا حسبت الإجراءات التجميلية والزيارات الجلدية، فهي نحو 400 مرة، تراكمت مع الوقت».

وأثارت قصة جيل جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الحلقة ملايين المشاهدات في أيام قليلة، حيث أشاد بعض المتابعين بشجاعتها في مشاركة التحول، بينما حذر آخرون من مخاطر الإدمان على التجميل، ومع ذلك، أكدت جيل أنها اليوم سعيدة بنتائجها، وأن البرنامج ساعدها في التعبير عن نفسها دون خوف.

وتُعد كوريا الجنوبية «عاصمة التجميل العالمية»، حيث تخضع واحدة من كل 5 نساء لعملية تجميلية، مقارنة بواحدة من كل 20 في الولايات المتحدة، وفقاً لتقارير من «الإيكونوميست». ويعود ذلك إلى مزيج من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية؛ ففي سوق عمل تنافسية، يُطلب من المتقدمين صور شخصية وطولهم، ما يجعل المظهر عاملاً حاسماً في التوظيف والزواج.