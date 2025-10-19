كوريا الجنوبية: 4011 صانع محتوى على «يوتيوب» يحققون دخلاً يزيد على 70 ألف دولار سنوياً

أظهرت بيانات حديثة ارتفاعاً مذهلاً في عدد صانعي المحتوى على يوتيوب في كوريا الجنوبية الذين يتجاوز دخلهم 100 مليون وون (حوالى 70018 دولاراً أمريكياً) سنوياً، ليصل إلى 4011 شخصاً في 2023، بزيادة 63.8% عن 2021، في مؤشر على ازدهار الاقتصاد الرقمي في سيؤول.

وتظهر البيانات التي قدمتها دائرة الضرائب الوطنية إلى النائب تشا غيو غيون من حزب إعادة بناء كوريا، ونقلتها وكالة أنباء يونهاب، أن عدد هؤلاء «اليوتيوبرز» الناجحين ارتفع من 2449 في 2021 إلى 3359 في 2022، ثم إلى 4011 في 2023، مع تفوق الرجال (2088) على النساء (1923).

وفي الوقت نفسه بلغ إجمالي الإيرادات المبلغ عنها من «يوتيوب» 1.778 تريليون وون في 2023، بنمو 64.9% عن 2021، بينما ارتفع عدد الذين يبلغون عن دخل المنصة إلى 24673 شخصاً، بزيادة 52% عن العامين السابقين.

ويأتي هذا النمو مع انتشار المنصة بين الشباب، ويُشكل الثلاثينيون الفئة الأكبر، ويُعزى إلى زيادة الإعلانات، والرعايات، والمحتوى المحلي مثل الـK-pop والألعاب الإلكترونية.

وأكد عضو لجنة الإستراتيجية والمالية في الجمعية الوطنية تشا غيو غيون،، في بيان أن «عدد المُبلغين عن الدخل وإجمالي أرباحهم يزداد سنوياً»، محذراً من ضرورة تشديد الرقابة على الذين يتهربون من الضرائب.

ووفقاً للنائب يُشكل أعلى من 1% من الصناع 25% من الإيرادات الكلية، بمتوسط دخل 713 مليون وون سنوياً، بينما يتقاضى أدنى من 50% أقل من 400 ألف وون فقط، ما يُبرز فجوة اقتصادية واسعة في قطاع يُتوقع أن يصل إلى 8 تريليونات وون بحلول 2025.

ويُعد صناع المحتوى على «يوتيوب» في كوريا الجنوبية من أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الرقمي الذي يُساهم في إجمالي الدخل الوطني بنسبة تصل إلى 1.5% بحلول 2025، وفقاً لتقارير وزارة الاقتصاد الكورية.

ومنذ إدراج «صانع المحتوى» كمهنة رسمية في قاعدة بيانات الضرائب الوطنية عام 2019، ارتفع عدد الذين يبلغون عن دخل «يوتيوب» من 2776 إلى أكثر من 24000 بحلول 2023، مع إجمالي إيرادات يتجاوز 1.778 تريليون وون (حوالى 1.3 مليار دولار أمريكي)، بنمو 64.9% عن 2021.