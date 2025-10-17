تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً في العالم خلال 2025، وفقاً لمجلة «فوربس».وبلغ دخل رونالدو 280 مليون دولار بعد أن مدد عقده مع النصر حتى 2027، بينما حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في المركز الثاني بمبلغ 130 مليون دولار، وجاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، في المركز الثالث بحصوله على 104 ملايين دولار.وشهدت القائمة تواجد لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حيث جاء في المركز السابع بـ55 مليون دولار، واقتحم لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، القائمة باحتلاله المركز العاشر بدخل سنوي قدره 43 مليون دولار.قائمة فوربس لأعلى 10 لاعبين لكرة القدم دخلاً في عام 2025:1- كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): 280 مليون دولار2- ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي): 130 مليون دولار3- كريم بنزيما (الاتحاد السعودي): 104 ملايين دولار4- كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني): 95 مليون دولار5- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 80 مليون دولار6- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): 60 مليون دولار7- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): 55 مليون دولار8- ساديو ماني (النصر السعودي): 54 مليون دولار9- جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني): 44 مليون دولار10- لامين يامال (برشلونة الإسباني): 43 مليون دولار