أعلنت شركة «ماركس أند سبنسر» سحبا عاجلا لمنتجها «شوكولاتة الحليب بالعسل المقرمش» من الأسواق، بسبب مخاوف من احتمال تسببه في ردود فعل تحسسية خطيرة.

الغذاء البريطانية تسحب شوكولاتة شهيرة

وبحسب بيان صادر عن هيئة معايير الغذاء البريطانية، فإن المنتج قد يحتوي على الفول السوداني، وهو مكون غير مدرج على الملصق، مما يشكل خطرًا صحيًا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الفول السوداني.

وأضاف البيان أنه حتى الكميات الضئيلة من الفول السوداني يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتأقيد (صدمة الحساسية)، وهي حالة قد تهدد الحياة.

دعوات واعتذار الشركة

ودعت الشركة العملاء الذين يعانون من حساسية الفول السوداني إلى إعادة المنتج إلى أقرب متجر لـ«ماركس أند سبنسر» لاسترداد قيمته بالكامل، ويحمل المنتج المسحوب تاريخ انتهاء صلاحية 12 مايو 2026، والرمز الشريطي 0917568/29143603.

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: «نعتذر لعملائنا عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء. سلامة العملاء هي أولويتنا القصوى، ونحن نتعامل مع جميع المشكلات المتعلقة بإنتاج أغذيتنا بمنتهى الجدية».

وأشارت هيئة معايير الغذاء إلى أنها تصدر تنبيهات السحب عند وجود مخاطر على المستهلكين بسبب غياب أو خطأ في بيانات الحساسية على الملصقات، كما وضعت الشركة إشعارات في نقاط البيع لتوضيح أسباب السحب وإرشاد العملاء الذين اشتروا المنتج.

حساسية المكسرات

يُذكر أن حساسية المكسرات تصيب نحو 1 من كل 50 طفلًا و1 من كل 200 بالغ في بريطانيا، وفقًا لمؤسسة «Allergy UK».

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من سحب متجر «ألدي» لمنتج «آيس كريم جياني تشيكي مونكي» بسبب احتوائه على القمح غير المُدرج على الملصق، مما يشكل خطرًا على مرضى الداء البطني أو الذين يعانون من حساسية القمح.

حوادث قاتلة للحساسية الغذائية

تجدر الإشارة إلى أن حالات الحساسية الغذائية القاتلة، مثل وفاة ناتاشا إدنان-لابيروز عام 2016 بعد تناول خبز يحتوي على السمسم من «بريت آ مانجر»، أدت إلى سن قوانين جديدة في بريطانيا (قانون ناتاشا) لتحسين بيانات الحساسية على الأغذية المعبأة مسبقًا.