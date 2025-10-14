كيف تحولت زوجة سجين إلى زعيمة تواجه الديكتاتور؟

من المطبخ إلى السياسة

الرجل الذي فقد بيته.. والعائلة

ضغط مستمر على لوكاشينكو

قصص الألم والصمود

بعد خمس سنوات من السجن القاسي والعزلة، خرج سيرجي تيخانوفسكي ليجد أن زوجته، التي كانت مجرد ربة منزل عادية، قد أصبحت وجه الثورة البيلاروسية التي تتحدى ديكتاتور البلاد ألكسندر لوكاشينكو من المنفى.لم تتخيل الزوجة سفيتلانا تيخانوفسكايا يوماً أن تكون زعيمة، لكنها حملت راية المقاومة بعد اعتقال زوجها. وتحولت من امرأة عادية إلى رمزية سياسية تتحدث في المحافل الدولية وتواجه أعتى ديكتاتوريات أوروبا.عاد الزوج ليواجه ليس فقط نظامًا قمعيًا، بل أيضاً تباعدًا مع عائلته، إذ لم تعد ابنته تعرفه، وتبدأ رحلة صعبة لاستعادة الروابط وسط زخم المعارك السياسية.يلاحق الزوجان الغرب لإبقاء الضغط على النظام، لكن الصراعات الدولية المعقدة ورغبة بعض الأطراف في الحفاظ على علاقات مع روسيا تعقد المهمة، بينما لا يزال آلاف الأسرى السياسيين ينتظرون الإنقاذ.خلف كل احتجاج، هناك عائلات تكافح، وأطفال محرومون من والدهم، وأسرى يعانون ظروفاً لا إنسانية، بينما تستمر سفيتلانا في جولات لا تهدأ بين المؤتمرات لتبقي القضية على رأس جدول الأعمال العالمي.