كيف تحتاط من الإصابة بمرض الكبد الدهني؟

يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في إدارة الكبد الدهني، يتطلب تعديلات على نمط الحياة وتغيير النظام فضلا عن تناول بعض الأغذية والمشروبات التي تساعد على إصلاحه، كالشاي الأخضر الذي يساعد على الوقاية منه، بحسب دراسة أجراها علماء من جامعة «كاغوشيما» اليابانية نشرت نتائجها في دورية «Food & Function»، وأشارت إلى أن تناول الشاي الأخضر باستمرار يقلل من تراكم الدهون في الكبد، ويحسن عمليات استقلاب الدهون في الجسم، ويعيد توازن ميكروبات الأمعاء.

وأضافت أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يقلل مستويات الدهون والإنزيمات المرتبطة بتلف الكبد، ويعزز إخراج الدهون الثلاثية من الجسم، كما أنه يقمع تصنيع الدهون في خلايا الكبد ويحفز الإنزيمات المسؤولة عن تحللها، بفضل المكون النشط الرئيسي إبيغالوكاتيشين-3-غالات (EGCG) المتوفر في الشاي الأخضر.

وأكد العلماء أن تناول كوب واحد يوميا من الشاي الأخضر المحضر بالطريقة التقليدية قد يكون وسيلة بسيطة وآمنة للوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي والاضطرابات الأيضية المرتبطة به.

يذكر أن علماء من جامعة «سيتشوان» الصينية أعلنوا أخيرا عن تطوير حبيبات دقيقة قابلة للأكل مصنوعة من الشاي الأخضر والأعشاب البحرية، مشيرين إلى أن هذه المكملات تساعد على حرق الدهون وتحسين عمل الأمعاء.