تغيير الوظيفة.. الصداع الخفي للحياة المهنية

أظهرت دراسة حديثة، أجرتها جامعة تسوكوبا اليابانية، أن الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم بانتظام أكثر عرضة للإصابة بالصداع، الإرهاق والأرق، مقارنة بمن يستمرون في بيئة عمل مستقرة. وشملت الدراسة أكثر من 20 ألف موظف، وتوصّلت إلى أن الانتقال المهني يرفع معدلات التوتر نتيجة تغيّر الروتين، وضبابية التوقعات، والحاجة المتكررة للتأقلم مع زملاء جدد وثقافات مؤسسية مختلفة.وأوضح الباحثون، أن الضغوط الجسدية والنفسية الناتجة عن بيئات العمل الجديدة يمكن أن تؤثر في جودة النوم، وتوازن الهرمونات، وتؤدي إلى ضعف التركيز المزمن. وأوصت الدراسة الشركات بتبني برامج دعم نفسي وتدريب إداري يساعد الموظفين على التكيف مع بيئاتهم الجديدة، وتقليل الأعراض المصاحبة للتوتر الوظيفي. كما شدد التقرير على أهمية نمط الحياة الصحي، والتغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة بصفتها وسائل فعالة للحد من الإجهاد الذهني الذي يصاحب التغيير المهني.