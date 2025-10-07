كيف تحوّل «عامل بناء» إلى نجم مصري ؟

في قلب القاهرة، تحوّل عامل بناء بسيط إلى نجم بعد غنائه أغنية للفنان الشعبي أحمد عدوية أثناء العمل.
انتشار واسع
انتشرت مقاطع الفيديو، التي وثقت لحظته الغنائية بسرعة على «السوشيال ميديا»، وأثارت إعجاب الجمهور.
مواهب تحت الأنقاض
المتابعون سلطوا الضوء على المواهب الغنائية المخبأة بين العمال، معتبرين أن مصر تزخر بكنوز فنية غير مكتشفة.
زمن الفن القديم
لاحظ الجمهور التشابه بين صوته وأصوات كبار فناني الغناء الشعبي في الأربعينات والخمسينات.
الغناء يخفف العناء
وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية، قال عامل البناء الحاج محمود إنه يغني لتخفيف مشقة العمل، ولم يتوقع أن يحظى بكل هذا الاهتمام.