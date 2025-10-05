انهيار مدرسة على رؤوس الطلاب في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 45 قتيلاً، على ما أفاد مسؤول الأحد، مع مواصلة انتشال جثث من تحت الأنقاض.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطبقات في جزيرة جاوة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو بانتشال (19) جثة إضافية.

وقال أمام الصحفيين: «بناءً على حساباتنا، وصل العدد الإجمالي للضحايا الذين أجليناهم إلى 149»، موضحاً أن من بينهم 45 قتيلاً.

وكانت حصيلة سابقة أوردها برامانتيو أفادت بمقتل 37 شخصاً، وشدد على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للعثور على المفقودين كلهم في انهيار المدرسة الإسلامية.