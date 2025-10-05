انهيار مدرسة على رؤوس الطلاب في إندونيسيا
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 45 قتيلاً، على ما أفاد مسؤول الأحد، مع مواصلة انتشال جثث من تحت الأنقاض.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطبقات في جزيرة جاوة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو بانتشال (19) جثة إضافية.

وقال أمام الصحفيين: «بناءً على حساباتنا، وصل العدد الإجمالي للضحايا الذين أجليناهم إلى 149»، موضحاً أن من بينهم 45 قتيلاً.

وكانت حصيلة سابقة أوردها برامانتيو أفادت بمقتل 37 شخصاً، وشدد على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للعثور على المفقودين كلهم في انهيار المدرسة الإسلامية.

أخبار ذات صلة
 
أرامل روسيا يخاطبن أزواجهن عبر الذكاء الاصطناعي
أرامل روسيا يخاطبن أزواجهن عبر الذكاء الاصطناعي
لوحة أثرية تختفي في مصر.. والاتهامات تشتعل
لوحة أثرية تختفي في مصر.. والاتهامات تشتعل