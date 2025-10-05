مقيمة في السعودية.. وملكة على لبنان !

حضور فني وسياسي

في ليلة ساحرة، تُوجت بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2025، متفوّقة على 15 متسابقة أخرى، وسط أجواء مليئة بالتشويق.شهد الحفل مشاركة وجوه لامعة في مجالات السياسة والجمال، بينهم وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، والنائبة بولا يعقوبيان، إضافة إلى ملكة جمال العالم 2025 أوبال تشوانغسري، والمصمم نيكولا جبران، والموسيقار إبراهيم معلوف، وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبوشقرا.ألهبت نانسي عجرم الأجواء بثلاث إطلالات غنائية ساحرة، بينما عادت الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم الحفل بعد غياب دام عقدين، متألقة بفستان أرجواني حمل توقيع نيكولا جبران.بلغت المنافسة ذروتها بين بيرلا حرب وكلوي خليفة وكارلا دحدح وياسمينا حلبي وسارة سماحة، إذ نالت خليفة لقب الوصيفة الأولى، ودحدح الثانية، تلتها حلبي وسماحة، بينما ذهبت جائزة «أجمل ابتسامة» إلى ساندي عيد.تنحدر بيرلا (22 عاماً) من بلدة المعاميرية الجنوبية، وتحمل شهادة بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من الجامعة اللبنانية الأمريكية، بمعدل 3.72. رغم نشأتها في لبنان، فهي تقيم حالياً في السعودية، ولديها خلفية أكاديمية ومهنية مميزة في القطاع المالي.تملك ملكة جمال لبنان خبرة في التحليل المالي وإدارة المخاطر، إذ تدربت في بنك استثماري لبناني، كما عملت منسقة في نموذج الأمم المتحدة، وتمتلك مهارات في إدارة العلاقات وتقييم الاحتياجات وتنظيم الحملات.صرحت بيرلا أن أولويتها خلال فترة ولايتها هي العمل على قضايا تمكين المرأة اللبنانية والدفاع عن حقوقها، مشيرة إلى أن اللقب يمثل «مسؤولية وطنية» أكثر من كونه شهرة عابرة.