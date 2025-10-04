ما حقيقة صورة ترمب على الدولار؟

بات من المحتمل أن تظهر صورة الرئيس الأمريكي على عملة تذكارية بقيمة واحد دولار تصدرها دار سك العملة تكريماً للذكرى الـ250 لميلاد أمريكا في 2026، وفقاً للمسودات الأولية للصور التي أكدتها وزارة الخزانة.

«لا أخبار كاذبة هنا»، هكذا رد وزير الخزانة الأمريكي براندون بيتش على منصة «إكس» على صور العملة المعدنية.

وتُظهر صور المسودة صورة جانبية لترمب على المقدمة مع كلمة «الحرية» في الأعلى، و«نحن نثق بالله» في الأسفل، والتاريخين 1776 و2026. وعلى الجانب الآخر، توجد الصورة الشهيرة للرئيس الأمريكي وهو يرفع قبضته بعد محاولة اغتيال بولتر، بنسلفانيا، مع عبارة «قاتل، قاتل، قاتل» في الأعلى، وعلم البلاد يرفرف خلف رأسه.

ويعد تصميم العملة التي سيتم سكها مثيراً للجدل، إذ يُخالف القانون الأمريكي عرض صورة رئيس حالي أو سابق على قيد الحياة، ولا يجوز وضع صورة الرئيس على العملة إلا بعد عامين من وفاته، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

و«لا يجوز لأي عملة معدنية تصدر بموجب هذا القسم الفرعي أن تحمل صورة رئيس سابق أو حالي على قيد الحياة، أو صورة أي رئيس سابق متوفى خلال فترة العامين التاليين لتاريخ وفاة ذلك الرئيس»، وفقاً لقانون الولايات المتحدة الذي يحكم تصميم العملات المعدنية.

واستعداداً للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية والخمسين لتأسيس أمريكا، أقرّ الكونغرس قانون إعادة تصميم العملات المتداولة القابلة للتحصيل، الذي يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بسكّ عملات معدنية خاصة بقيمة دولار واحد احتفالاً بهذه المناسبة.

وينص القانون على أنه يجوز لوزير الخزانة «سكّ عملات معدنية بقيمة دولار واحد للإصدار خلال فترة عام واحد تبدأ في 1 يناير 2026، تحمل تصاميم ترمز إلى الذكرى المئوية الخمسين للولايات المتحدة».

كما ينص القانون على أنه «لا يجوز تضمين صورة رأس وكتفين أو تمثال نصفي لأي شخص، حياً كان أو ميتاً، ولا صورة لشخص حي في التصميم الموجود على ظهر عملات معدنية محددة».

وتظهر صورة ترمب الجانبية على الوجه الأمامي للعملة، وليس على الوجه الخلفي، ويبدو أنها تتحايل على القانون، إذ لا يزال الوجه الخلفي يحمل صورة ترمب، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الصورة تُعدّ انتهاكاً للقانون، وفق تقرير «سي إن إن».

«لا يجوز تضمين صورة رأس وكتفين أو تمثال نصفي لأي شخص، حياً كان أو ميتاً، ولا صورة لشخص حي في التصميم الموجود على ظهر العملات المعدنية المحددة»، كما ينص القانون.

وفي حين تؤكد وزارة الخزانة أن المسودات التي تحمل صورة ترمب على كلا الجانبين شرعية، أكد متحدث باسم الوزارة أنه لم يتم اختيار التصميم النهائي بعد.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن متحدث باسم وزارة الخزانة أنه في حين لم يتم اختيار التصميم النهائي لعملة الدولار الواحد لإحياء الذكرى المئوية الخامسة والخمسين للولايات المتحدة، فإن «هذه المسودة الأولى تعكس بشكل جيد الروح الدائمة لبلدنا وديموقراطيتنا، حتى في مواجهة العقبات الهائلة»، مضيفاً أنهم «يتطلعون إلى مشاركة المزيد قريباً».